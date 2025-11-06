    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 42,93EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00, was eine Steigerung von +4,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft BASF SE auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. …