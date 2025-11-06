UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 42,93EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



