UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,7

Kursziel alt: 10,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

