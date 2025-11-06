    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Mark Freshney
    Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10,7
    Kursziel alt: 10,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,70£, was einem Rückgang von -7,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark …