UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (06. November 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,7
Kursziel alt: 10,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,7
Kursziel alt: 10,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte