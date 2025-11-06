UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf die - bei nur recht geringer Ergebnisqualität - erfüllten Erwartungen reagieren, schrieb Priyanka Patel am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,56 % und einem Kurs von 16,96EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Priyanka Patel
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
