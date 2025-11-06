UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Jones hob am Donnerstag den Optimismus des Stahlkonzerns hervor./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 34,08EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
