UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien durchwachsen, schrieb Polo Tang am Mittwochabend. Es gebe allerdings Hinweise auf einen Turnaround./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 27,06EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

