Stabilus SE: Dr. Heinricht als Aufsichtsratskandidat 2026 vorgeschlagen
Mit der bevorstehenden Wahl von Dr. Frank Heinricht in den Aufsichtsrat der Stabilus SE steht ein bedeutender Führungswechsel bevor, der die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellen wird.
Foto: Stabilus SE
- Der Aufsichtsrat der Stabilus SE schlägt Dr. Frank Heinricht zur Wahl in den Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung am 4. Februar 2026 vor.
- Dr. Stephan Kessel wird nach drei Wahlperioden nicht zur Wiederwahl antreten, seine Amtszeit endet mit der Hauptversammlung 2026.
- Dr. Frank Heinricht bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Metall-, Spezialglas- und Elektroindustrie mit, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der Schott AG.
- Der Auswahlprozess für den neuen Kandidaten wurde vom Vergütungs- und Nominierungsausschuss unter Vorsitz von Dr. Ralf-Michael Fuchs durchgeführt.
- Dr. Frank Heinricht ist seit 15 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe und hat umfassende Erfahrung in Aufsichtsratspositionen.
- Stabilus SE ist ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 und ist im SDAX-Index gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.154,24PKT (+0,20 %).
+0,73 %
-8,04 %
-18,09 %
-11,59 %
-43,33 %
-64,30 %
-61,19 %
