Paycom Software Aktie weiter im Abwärtstrend - 06.11.2025

Mit einer Performance von -9,22 % musste die Paycom Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Paycom Software ist ein führender Anbieter von cloudbasierten HR-Lösungen, die Gehaltsabrechnung, Talentmanagement und mehr umfassen. Es konkurriert mit ADP und Workday und hebt sich durch eine integrierte, benutzerfreundliche Plattform ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Paycom Software Verluste von -24,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paycom Software Aktie damit um -9,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Paycom Software einen Rückgang von -26,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Paycom Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,16 % 1 Monat -15,04 % 3 Monate -24,28 % 1 Jahr -28,88 %

Informationen zur Paycom Software Aktie

Es gibt 56 Mio. Paycom Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd.EUR wert.

Paycom Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Paycom Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paycom Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.