    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaycom Software AktievorwärtsNachrichten zu Paycom Software

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paycom Software Aktie weiter im Abwärtstrend - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Paycom Software Aktie bisher Verluste von -9,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paycom Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Paycom Software Aktie weiter im Abwärtstrend - 06.11.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Paycom Software ist ein führender Anbieter von cloudbasierten HR-Lösungen, die Gehaltsabrechnung, Talentmanagement und mehr umfassen. Es konkurriert mit ADP und Workday und hebt sich durch eine integrierte, benutzerfreundliche Plattform ab.

    Paycom Software Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Mit einer Performance von -9,22 % musste die Paycom Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.300,00€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Paycom Software Verluste von -24,28 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paycom Software Aktie damit um -9,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Paycom Software einen Rückgang von -26,12 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Paycom Software Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,16 %
    1 Monat -15,04 %
    3 Monate -24,28 %
    1 Jahr -28,88 %

    Informationen zur Paycom Software Aktie

    Es gibt 56 Mio. Paycom Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd.EUR wert.

    Paycom Software Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Paycom Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paycom Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paycom Software

    -8,68 %
    -9,67 %
    -14,75 %
    -24,46 %
    -29,37 %
    -52,62 %
    -53,70 %
    +243,91 %
    +1.212,53 %
    ISIN:US70432V1026WKN:A1XFVG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Paycom Software Aktie weiter im Abwärtstrend - 06.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Paycom Software Aktie bisher Verluste von -9,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paycom Software Aktie.