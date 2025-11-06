    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber explodiert plus +1,41 % auf 48,70 USD

    Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinnt +1,41 % und erreicht 48,70USD. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,24 %
    1 Monat +0,65 %
    3 Monate +27,78 %
    1 Jahr +49,74 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 21,10926USD. Heute steht er bei 48,70USD. Das Investment wäre auf 23.070,9USD gewachsen – eine Steigerung von +130,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Produktion liegt bei ca. 800 Millionen Unzen, während die Nachfrage ein Angebotsdefizit von 149 Millionen Unzen verursacht. Die überirdischen Bestände sind seit 2021 um 5% gesunken. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Korrektur möglicherweise beendet ist, was die Anleger zuversichtlich stimmt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



