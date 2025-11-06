    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CHF WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CHF

    EUR/CHF

    Ruhiger Handel - EUR/CHF notiert bei 0,93154 CHF

    Kaum Bewegung: EUR/CHF pendelt um 0,93154 CHF.

    Foto: adobe.stock.com
    Kaum Bewegung: EUR/CHF notiert unverändert bei 0,93154CHF. Händler warten auf neue Impulse.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,41 %
    1 Monat +0,01 %
    3 Monate -0,96 %
    1 Jahr -0,89 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000CHF in EUR/CHF gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,990537CHF. Heute steht er bei 0,93154CHF. Das Investment wäre auf 4.702,17CHF gewachsen – eine Steigerung von -5,96 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Der Schweizer Franken (CHF) gilt seit seiner Einführung 1850 als eine der stabilsten Währungen der Welt. Der Kurs EUR-CHF wird stark von den Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Exportstrukturen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Für Investoren und Unternehmen ist er ein zentrales Barometer wirtschaftlicher Stabilität in Europa.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/CHF

