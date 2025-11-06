    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY

    USD/JPY tritt auf der Stelle – 153,65400 JPY

    USD/JPY konsolidiert fast unverändert bei 153,65400 JPY.

    Foto: adobe.stock.com
    USD/JPY zeigt sich stabil bei 153,65400JPY. Mit nur -0,28 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,14 %
    1 Monat +2,40 %
    3 Monate +4,43 %
    1 Jahr -0,42 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte USD/JPY bei 123,0111JPY. Aus einer Anlage von 5.000JPY wäre bis heute bei einem Kurs von 153,65400JPY ein Wert von 6.245,54JPY geworden – ein Gewinn von +24,91 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    

