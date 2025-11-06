Masterflex - attraktive Bewertung, trotz Rekordergebnis

Es gibt sich noch die Perlen bei den deutschen Nebenwerten. Die Aktie von Masterflex ist eine davon. Nach einer längeren primären Seitwärtsbewegung von März 2023 bis Juli/August 2025 könnte nun der charttechnische Ausbruch nach oben geglückt sein. Gestützt wird das grundsätzlich positive charttechnische Szenario nun von einem erfreulichen Neunmonatsergebnis. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen