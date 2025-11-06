Planet2050 als Green Innovator des Jahres 2025 ausgezeichnet - Climate-FinTech-Pionier etabliert Lösungen im Zukunftsmarkt der CO2-Entfernungszertifikate (FOTO)

Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt

jährlich zukunftsweisende Unternehmen ins Rampenlicht. Preisträger 2025 im

Segment "Green Innovator des Jahres": Das Climate-FinTech-Unternehmen

Planet2050, das als finanzieller Motor fehlendes Kapital und Technologien in

hochwertige CO2-Entfernungs- und Vermeidungsprojekte weltweit lenkt.



Planet2050 wurde im Rahmen des Wettbewerbs "Green Innovator des Jahres 2025" als

herausragendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen ausgezeichnet.

Mit seinem zukunftsorientierten Geschäftsmodell verbindet Planet2050 Klimaschutz

mit Finanzinnovation und Spitzentechnologie, so das Nominierungskomitee in

seiner Begründung. Ziel ist es, einen neuen globalen Standard für Klimakapital

zu etablieren und den Zugang zu verifizierten CO2-Projekten für eine breite

Investorenbasis zu demokratisieren.





Planet2050 entwickelt, finanziert und vermarktet Klimaprojekte, die nach

strengsten Qualitätsstandards verifiziert werden, um zertifizierte

Emissionsgutschriften zu generieren. Qualität, Transparenz und Investierbarkeit

bilden die Grundlage, um CO2 als neue Assetklasse zu etablieren. Herzstück ist

die Plattform "Planet 2050-Hub", eine dedizierte digitale Infrastruktur, um

Projektdaten zu prüfen und eine Due Diligence durchzuführen, um so das Angebot

von finanzierungsfähigen Klimaprojekten mit Investoren zu verbinden. Durch den

Einsatz von KI-Analysen, hochpräzisen Satellitenbildern der weltweiten

Klimaprojekte und Sensoren vor Ort, gewährleistet Planet2050 eine lückenlose

Transparenz und Messbarkeit der CO2-Entnahmen eines jeden Projektes. Diese

Eigenschaften sind essenziell, um das Vertrauen in den "CO2-Markt 2.0"

zurückzugewinnen.



Schlüssel zur Erreichung von Klimazielen liegt in der Finanzierung



Das Unternehmen steht mit seinen Lösungen für einen globalen Mega-Markt, denn es

schließt die kritische Finanzierungslücke, die Projektentwickler daran hindert,

wirksame Klimaprojekte zu realisieren. Aus den Klimaprojekten wiederum werden

CO2-Entfernungszertifikate generiert, die es Unternehmen ermöglichen, nicht

vermeidbare Rest-Emissionen zu kompensieren. Durch den bevorstehenden Börsengang

von Planet2050 erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, sowohl Klimainvestor

zu sein als auch am stark wachsenden COâ''-Markt eine Aktienrendite zu

erwirtschaften.



Das Geschäftsmodell basiert auf der Unterstützung und Finanzierung innovativer

Technologien und Projekte zur CO2-Reduktion und -Entnahme. Dazu zählen

naturbasierte Lösungen wie Aufforstung, aber auch technologische Verfahren, die

auf Mineralisierung, Biomasse-Pyrolyse, Emissionsabscheidung und -Speicherung

basieren. Die entsprechenden CO2-Zertifikate werden sowohl deutschen als auch

internationalen Unternehmen bereitgestellt, damit diese ihre "Net-Zero"-Ziele

erreichen.



Auszeichnung in Berlin



Planet2050 wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November

(https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor

rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das

Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl

(https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .



