Planet2050 als Green Innovator des Jahres 2025 ausgezeichnet - Climate-FinTech-Pionier etabliert Lösungen im Zukunftsmarkt der CO2-Entfernungszertifikate (FOTO)

    Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt
    jährlich zukunftsweisende Unternehmen ins Rampenlicht. Preisträger 2025 im
    Segment "Green Innovator des Jahres": Das Climate-FinTech-Unternehmen
    Planet2050, das als finanzieller Motor fehlendes Kapital und Technologien in
    hochwertige CO2-Entfernungs- und Vermeidungsprojekte weltweit lenkt.

    Planet2050 wurde im Rahmen des Wettbewerbs "Green Innovator des Jahres 2025" als
    herausragendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen ausgezeichnet.
    Mit seinem zukunftsorientierten Geschäftsmodell verbindet Planet2050 Klimaschutz
    mit Finanzinnovation und Spitzentechnologie, so das Nominierungskomitee in
    seiner Begründung. Ziel ist es, einen neuen globalen Standard für Klimakapital
    zu etablieren und den Zugang zu verifizierten CO2-Projekten für eine breite
    Investorenbasis zu demokratisieren.

    Planet2050 entwickelt, finanziert und vermarktet Klimaprojekte, die nach
    strengsten Qualitätsstandards verifiziert werden, um zertifizierte
    Emissionsgutschriften zu generieren. Qualität, Transparenz und Investierbarkeit
    bilden die Grundlage, um CO2 als neue Assetklasse zu etablieren. Herzstück ist
    die Plattform "Planet 2050-Hub", eine dedizierte digitale Infrastruktur, um
    Projektdaten zu prüfen und eine Due Diligence durchzuführen, um so das Angebot
    von finanzierungsfähigen Klimaprojekten mit Investoren zu verbinden. Durch den
    Einsatz von KI-Analysen, hochpräzisen Satellitenbildern der weltweiten
    Klimaprojekte und Sensoren vor Ort, gewährleistet Planet2050 eine lückenlose
    Transparenz und Messbarkeit der CO2-Entnahmen eines jeden Projektes. Diese
    Eigenschaften sind essenziell, um das Vertrauen in den "CO2-Markt 2.0"
    zurückzugewinnen.

    Schlüssel zur Erreichung von Klimazielen liegt in der Finanzierung

    Das Unternehmen steht mit seinen Lösungen für einen globalen Mega-Markt, denn es
    schließt die kritische Finanzierungslücke, die Projektentwickler daran hindert,
    wirksame Klimaprojekte zu realisieren. Aus den Klimaprojekten wiederum werden
    CO2-Entfernungszertifikate generiert, die es Unternehmen ermöglichen, nicht
    vermeidbare Rest-Emissionen zu kompensieren. Durch den bevorstehenden Börsengang
    von Planet2050 erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, sowohl Klimainvestor
    zu sein als auch am stark wachsenden COâ''-Markt eine Aktienrendite zu
    erwirtschaften.

    Das Geschäftsmodell basiert auf der Unterstützung und Finanzierung innovativer
    Technologien und Projekte zur CO2-Reduktion und -Entnahme. Dazu zählen
    naturbasierte Lösungen wie Aufforstung, aber auch technologische Verfahren, die
    auf Mineralisierung, Biomasse-Pyrolyse, Emissionsabscheidung und -Speicherung
    basieren. Die entsprechenden CO2-Zertifikate werden sowohl deutschen als auch
    internationalen Unternehmen bereitgestellt, damit diese ihre "Net-Zero"-Ziele
    erreichen.

    Auszeichnung in Berlin

    Planet2050 wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November
    (https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor
    rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das
    Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl
    (https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .

