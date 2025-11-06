DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 8 Prozent. Angetrieben werde dies wohl aus eigener Kraft durch Wachstum in den deutschsprachigen Kernmärkten und jüngste Akquisitionen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 79,90EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 109
Kursziel alt: 109
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
