DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein erneut gutes Quartal abgeliefert und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Obwohl schon in den Konsensprognosen berücksichtigt, seien auch die kontinuierlich anziehenden Zielsetzungen des Unternehmens positiv zu bewerten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 48,29EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



