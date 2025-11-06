DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Stahlhändlers werde wohl weiterhin von den anhaltenden Umstrukturierungen belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er glaubt zwar, dass die Auslieferungen etwas gestiegen sind. Der Umsatz dürfte seiner Einschätzung nach jedoch etwas unter niedrigeren Stahlpreisen gelitten haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (06. November 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
