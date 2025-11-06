Schindler startet Modernisierungsoffensive mit passgenauen Lösungen (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn Aufzüge in die Jahre kommen, ist das mehr als nur ein

technisches Thema - es geht um Sicherheit, Komfort und den nachhaltigen Wert

einer Immobilie. Die neuen modularen Modernisierungspakete von Schindler bieten

Facility Managern, Hausverwaltern und Eigentümern die Chance, ihre Anlagen

gezielt zu erneuern: für mehr Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und digitale

Services im Alltag - und ein zweites Leben für den Aufzug.



Ob in Wohngebäuden, Bürokomplexen oder öffentlichen Einrichtungen - Aufzüge sind

zentrale Bestandteile der Gebäudetechnik. Doch wie jede technische Anlage

unterliegen sie dem Zahn der Zeit. Facility Manager, Hausverwalter und

Eigentümer stehen daher regelmäßig vor der Frage: Wann lohnt sich eine

Modernisierung - und wie lässt sich diese möglichst effizient und zukunftssicher

gestalten?







Schindler bietet mit seinen vier neuen Paketen RePair, ReStore, ReNew undRePlace passgenaue Lösungen für jede Phase des Aufzugslebenszyklus. Ziel ist es,die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern, ihre Verfügbarkeit zuerhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und sie mit digitalen Services fürdie Zukunft zu rüsten - mit effizientem Aufwand und maximalem Nutzen.Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig werden dabei nur die Komponentenerneuert, die die Betriebsdauer und Sicherheit des Aufzugs in seiner jeweiligenLebensphase steigern.Wann ist der richtige Zeitpunkt?Typische Anzeichen für eine notwendige Modernisierung sind zunehmende Störungen,veraltete Steuerungssysteme, Sicherheitsmängel oder ein spürbar nachlassenderFahrkomfort. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann bei älteren Anlagenzum Problem werden. Schindler empfiehlt, den Modernisierungsbedarf ab einemAnlagenalter von zehn bis 15 Jahren regelmäßig einschätzen zu lassen. Maßnahmenund Investitionen lassen sich so rechtzeitig planen.Vier Pakete - ein Ziel: Zukunftssicherheit- Schindler RePair ist die ideale Lösung für jüngere Anlagen, bei denen einzelneKomponenten wie Türantriebe oder Kabinentableaus ersetzt werden müssen. Zielist die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionalität bei minimalemEingriff.- Schindler ReStore richtet sich an Anlagen ab etwa 15 Jahren. Hier werdenzentrale elektrische Komponenten wie Steuerung, Frequenzumrichter und Tableausmodernisiert. Das Ergebnis: höhere Sicherheit, weniger Ausfallzeiten und eineverbesserte Energieeffizienz. Diese Modernisierung bereitet die Anlage optimalauf digitale Services vor - etwa Fernwartung oder digitale Aufzugswärter.- Schindler ReNew geht einen Schritt weiter und ersetzt zusätzlich zumRestore-Umfang den Antrieb. Besonders geeignet für Anlagen ab 25 Jahren,