Aufzug-Lifting endlich leicht gemacht
Schindler startet Modernisierungsoffensive mit passgenauen Lösungen (FOTO)
Berlin (ots) - Wenn Aufzüge in die Jahre kommen, ist das mehr als nur ein
technisches Thema - es geht um Sicherheit, Komfort und den nachhaltigen Wert
einer Immobilie. Die neuen modularen Modernisierungspakete von Schindler bieten
Facility Managern, Hausverwaltern und Eigentümern die Chance, ihre Anlagen
gezielt zu erneuern: für mehr Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und digitale
Services im Alltag - und ein zweites Leben für den Aufzug.
Ob in Wohngebäuden, Bürokomplexen oder öffentlichen Einrichtungen - Aufzüge sind
zentrale Bestandteile der Gebäudetechnik. Doch wie jede technische Anlage
unterliegen sie dem Zahn der Zeit. Facility Manager, Hausverwalter und
Eigentümer stehen daher regelmäßig vor der Frage: Wann lohnt sich eine
Modernisierung - und wie lässt sich diese möglichst effizient und zukunftssicher
gestalten?
Schindler bietet mit seinen vier neuen Paketen RePair, ReStore, ReNew und
RePlace passgenaue Lösungen für jede Phase des Aufzugslebenszyklus. Ziel ist es,
die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern, ihre Verfügbarkeit zu
erhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und sie mit digitalen Services für
die Zukunft zu rüsten - mit effizientem Aufwand und maximalem Nutzen.
Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig werden dabei nur die Komponenten
erneuert, die die Betriebsdauer und Sicherheit des Aufzugs in seiner jeweiligen
Lebensphase steigern.
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Typische Anzeichen für eine notwendige Modernisierung sind zunehmende Störungen,
veraltete Steuerungssysteme, Sicherheitsmängel oder ein spürbar nachlassender
Fahrkomfort. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann bei älteren Anlagen
zum Problem werden. Schindler empfiehlt, den Modernisierungsbedarf ab einem
Anlagenalter von zehn bis 15 Jahren regelmäßig einschätzen zu lassen. Maßnahmen
und Investitionen lassen sich so rechtzeitig planen.
Vier Pakete - ein Ziel: Zukunftssicherheit
- Schindler RePair ist die ideale Lösung für jüngere Anlagen, bei denen einzelne
Komponenten wie Türantriebe oder Kabinentableaus ersetzt werden müssen. Ziel
ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionalität bei minimalem
Eingriff.
- Schindler ReStore richtet sich an Anlagen ab etwa 15 Jahren. Hier werden
zentrale elektrische Komponenten wie Steuerung, Frequenzumrichter und Tableaus
modernisiert. Das Ergebnis: höhere Sicherheit, weniger Ausfallzeiten und eine
verbesserte Energieeffizienz. Diese Modernisierung bereitet die Anlage optimal
auf digitale Services vor - etwa Fernwartung oder digitale Aufzugswärter.
- Schindler ReNew geht einen Schritt weiter und ersetzt zusätzlich zum
Restore-Umfang den Antrieb. Besonders geeignet für Anlagen ab 25 Jahren,
