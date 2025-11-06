    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchindler Holding Ltd. Bearer Participation Cert AktievorwärtsNachrichten zu Schindler Holding Ltd. Bearer Participation Cert

    Aufzug-Lifting endlich leicht gemacht

    Schindler startet Modernisierungsoffensive mit passgenauen Lösungen (FOTO)

    Berlin (ots) - Wenn Aufzüge in die Jahre kommen, ist das mehr als nur ein
    technisches Thema - es geht um Sicherheit, Komfort und den nachhaltigen Wert
    einer Immobilie. Die neuen modularen Modernisierungspakete von Schindler bieten
    Facility Managern, Hausverwaltern und Eigentümern die Chance, ihre Anlagen
    gezielt zu erneuern: für mehr Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und digitale
    Services im Alltag - und ein zweites Leben für den Aufzug.

    Ob in Wohngebäuden, Bürokomplexen oder öffentlichen Einrichtungen - Aufzüge sind
    zentrale Bestandteile der Gebäudetechnik. Doch wie jede technische Anlage
    unterliegen sie dem Zahn der Zeit. Facility Manager, Hausverwalter und
    Eigentümer stehen daher regelmäßig vor der Frage: Wann lohnt sich eine
    Modernisierung - und wie lässt sich diese möglichst effizient und zukunftssicher
    gestalten?

    Schindler bietet mit seinen vier neuen Paketen RePair, ReStore, ReNew und
    RePlace passgenaue Lösungen für jede Phase des Aufzugslebenszyklus. Ziel ist es,
    die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern, ihre Verfügbarkeit zu
    erhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und sie mit digitalen Services für
    die Zukunft zu rüsten - mit effizientem Aufwand und maximalem Nutzen.

    Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig werden dabei nur die Komponenten
    erneuert, die die Betriebsdauer und Sicherheit des Aufzugs in seiner jeweiligen
    Lebensphase steigern.

    Wann ist der richtige Zeitpunkt?

    Typische Anzeichen für eine notwendige Modernisierung sind zunehmende Störungen,
    veraltete Steuerungssysteme, Sicherheitsmängel oder ein spürbar nachlassender
    Fahrkomfort. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann bei älteren Anlagen
    zum Problem werden. Schindler empfiehlt, den Modernisierungsbedarf ab einem
    Anlagenalter von zehn bis 15 Jahren regelmäßig einschätzen zu lassen. Maßnahmen
    und Investitionen lassen sich so rechtzeitig planen.

    Vier Pakete - ein Ziel: Zukunftssicherheit

    - Schindler RePair ist die ideale Lösung für jüngere Anlagen, bei denen einzelne
    Komponenten wie Türantriebe oder Kabinentableaus ersetzt werden müssen. Ziel
    ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionalität bei minimalem
    Eingriff.
    - Schindler ReStore richtet sich an Anlagen ab etwa 15 Jahren. Hier werden
    zentrale elektrische Komponenten wie Steuerung, Frequenzumrichter und Tableaus
    modernisiert. Das Ergebnis: höhere Sicherheit, weniger Ausfallzeiten und eine
    verbesserte Energieeffizienz. Diese Modernisierung bereitet die Anlage optimal
    auf digitale Services vor - etwa Fernwartung oder digitale Aufzugswärter.
    - Schindler ReNew geht einen Schritt weiter und ersetzt zusätzlich zum
    Restore-Umfang den Antrieb. Besonders geeignet für Anlagen ab 25 Jahren,
