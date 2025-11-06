DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Roadshow mit einem Investor-Relations-Manager mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen bestärkten seine Ansicht, dass sich der Sportwagenbauer in seiner derzeitigen Übergangsphase voll und ganz auf die Umsetzung seiner langfristigen Strategie konzentriere, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt davon überzeugt, dass die Aktien ihren Tiefpunkt erreicht haben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 45,65EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



