Wachstum zweistellig
Datadog: Aktie geht nach Zahlen steil
Datadog, die Monitoring- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen, hat heute die finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.
- Datadog verzeichnet 28% Umsatzwachstum im Q3.
- Operativer Cashflow bei 251 Millionen US-Dollar.
- Prognose: Umsatz von 3,386 bis 3,390 Mrd. US-Dollar.
"Datadog verzeichnete ein starkes drittes Quartal mit 28 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, 251 Millionen US-Dollar operativem Cashflow und 214 Millionen US-Dollar freiem Cashflow", berichtet Olivier Pomel, Mitgründer und CEO von Datadog in einer Pressemitteilung.
In Zahlen bedeutet das: Der Umsatz steigt auf 886 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Der GAAP-Gewinn je verwässerter Aktie beträgt 0,10 US-Dollar, der Non-GAAP-Gewinn je verwässerter Aktie 0,55 US-Dollar, bei einem operativen Cashflow von 251 Millionen US-Dollar. Hier wurde die Analystenschätzung von 0,46 US-Dollar deutlich übertroffen.
Bis zum abgelaufenen Quartal hatte Datadog etwa 4.060 Großkunden mit einem Geschäftsvolumen von mindestens 100.000 US-Dollar, ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber 3.490 Kunden zum 30. September 2024.
Es wird mit einem Umsatz zwischen 3,386 bis 3,390 Milliarden US-Dollar für 2025 gerechnet.
Von den Anlegern wurde die Aktie etwas stiefmütterlich behandelt, da sie zunächst nicht unter die KI-Gewinner gerechnet wurde. So ging es einigen Cloud-und Softwareunternehmen, die jetzt auf der Aufholjagd sind.
Vorbörslich schießt Datadog zeitweise um rund 7 Prozent nach oben.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Datadog Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,96 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.