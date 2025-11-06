UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei wie befürchtet, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dies werde mit schwächerer Nachfrage nach dem Nationalgetränk Chinas, Baijiu, sowie US-Absätze begründet./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 19,35EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,5

Kursziel alt: 22,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

