    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei wie befürchtet, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dies werde mit schwächerer Nachfrage nach dem Nationalgetränk Chinas, Baijiu, sowie US-Absätze begründet./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 19,35EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22,5
    Kursziel alt: 22,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft DIAGEO auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei …