UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

