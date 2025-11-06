UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
