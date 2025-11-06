DroneShield - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -9,01 % - 06.11.2025

Mit einer Performance von -9,01 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0200€, mit einem Minus von -9,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -13,13 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +349,49 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,98 % 1 Monat -44,03 % 3 Monate -13,13 % 1 Jahr +246,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die als zu hoch angesehen wird. Kritische Stimmen hinterfragen die Unternehmensführung und die verspätete Reaktion auf Marktbedürfnisse. Zudem wird die Verwässerung durch Optionen thematisiert, während einige Anleger auf einen Rückgang der Aktie warten, um nachzukaufen. Die Nettomarge und zukünftige Aufträge werden als entscheidend für die Kursentwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,76 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.