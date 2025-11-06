InflaRx Aktie startet durch - 06.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die InflaRx Aktie. Sie steigt um +19,35 % auf 1,2890€. Nach dem Minus am letzten handelstag zeigt die InflaRx Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,2890€, mit einem Plus von +19,35 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

InflaRx entwickelt innovative Therapien gegen Entzündungskrankheiten, mit IFX-1 als Hauptprodukt. Es konkurriert mit Firmen wie Alexion und Novartis, wobei es sich durch spezialisierte Ansätze zur Komplementhemmung auszeichnet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die InflaRx Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +38,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die InflaRx Aktie damit um -12,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die InflaRx um -55,74 % verloren.

InflaRx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,64 % 1 Monat -19,41 % 3 Monate +38,10 % 1 Jahr -28,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur InflaRx Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der InflaRx Aktie, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Ergebnisse und deren Einfluss auf den Aktienkurs. Nutzer bemerken, dass der Kurs durch geringe Handelsaktivitäten und einen großen Spread beeinflusst wird. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich des geringen Handelsvolumens und einer hohen Anzahl an Short-Positionen, was auf eine negative Marktstimmung hindeutet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber InflaRx eingestellt.

Informationen zur InflaRx Aktie

Es gibt 59 Mio. InflaRx Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,50 Mio. wert.

InflaRx Aktie jetzt kaufen?

Ob die InflaRx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur InflaRx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.