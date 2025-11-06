AIXTRON - Aktie legt am 06.11.2025 stark zu

Mit einer Performance von +6,68 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +10,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,285€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +28,09 % bei AIXTRON.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +34,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +12,32 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +34,60 % 1 Monat +14,98 % 3 Monate +28,09 % 1 Jahr +14,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die möglicherweise auf 19 Euro steigen könnte. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Konkurrenz aus China und deren Einfluss auf AIXTRONs Marktstellung. Der aktuelle Marktwert von etwa 2 Milliarden Euro wird als niedrig angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Potenziale im Bereich GaN und Micro LEDs. Zudem wird die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen nach einem Kursanstieg thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.