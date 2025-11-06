    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON - Aktie legt am 06.11.2025 stark zu

    Am 06.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +6,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON - Aktie legt am 06.11.2025 stark zu
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Mit einer Performance von +6,68 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +10,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,285. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    16,67€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,15€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 12,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +28,09 % bei AIXTRON.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +34,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +12,32 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,60 %
    1 Monat +14,98 %
    3 Monate +28,09 %
    1 Jahr +14,48 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die möglicherweise auf 19 Euro steigen könnte. Nutzer äußern Bedenken bezüglich der Konkurrenz aus China und deren Einfluss auf AIXTRONs Marktstellung. Der aktuelle Marktwert von etwa 2 Milliarden Euro wird als niedrig angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Potenziale im Bereich GaN und Micro LEDs. Zudem wird die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen nach einem Kursanstieg thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Aixtron-Aktie auf Höhenflug: Barclays hebt Kursziel auf 20 Euro!


    Die Aktie des Halbleiterzulieferers Aixtron erfreut sich am deutschen Aktienmarkt großer Nachfrage, nachdem Barclays die Aktie auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 20 Euro angehoben hat. Diese positive Einschätzung führt dazu, …

    Absolut unterschätzt! Das sind die geheimen Gewinner der KI- und Energierevolution: Power Metallic Mines, Aixtron und Siemens Energy!


    Vergessen Sie die meisten gehypten Aktien im KI- und Techbereich. Die größten Gewinne im aktuellen Tech- und Energiewende-Boom macht – wie schon beim Goldrausch im 19. Jahrhundert – nicht der Schürfer, sondern der Zulieferer. Während Milliarden in …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +7,06 %
    +34,60 %
    +14,98 %
    +28,09 %
    +14,48 %
    -32,96 %
    +70,39 %
    +178,84 %
    +201,81 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON - Aktie legt am 06.11.2025 stark zu Am 06.11.2025 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +6,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.