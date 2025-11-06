    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Britische Notenbank bestätigt Leitzins wie erwartet - Knappe Entscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins der Bank of England bleibt bei 4,0%.
    • Entscheidung fiel mit knapper Mehrheit von 5:4.
    • Zinsen seit August 2024 insgesamt um 1,25 Punkte gesenkt.

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

    Die Entscheidung fiel denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.

    Bereits im September hatte die Notenbank die Zinsen nicht angetastet. Zuletzt hatte sie auf ihrer Sitzung im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert.

    Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Damit wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/la/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Britische Notenbank bestätigt Leitzins wie erwartet - Knappe Entscheidung Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser …