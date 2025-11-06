    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 42,24EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Hassan Al-Wakeel
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 50,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
