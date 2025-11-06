Erst Prognosesenkung, dann Zahlen-Überraschung: SUSS Microtec meldet sich zurück

Für Staunen sorgt vor allem die neue Einschätzung von CEO Burkhardt Frick: Im vierten Quartal rechne man nun mit einer "sehr deutlichen Belebung" der Geschäfte, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Besonders bemerkenswert: Noch vor Kurzem war SUSS Microtec von einem schwachen Auftragseingang im dritten Quartal ausgegangen – der Kurs stürzte daraufhin um mehr als 25 Prozent ab.

Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen mit einer Prognosesenkung für Ernüchterung gesorgt hatte, folgt nun die Kehrtwende – und die Anleger greifen beherzt zu. Die Aktie kletterte zeitweise um satte 18,6 Prozent auf 31,90 Euro und führte damit den SDAX klar an.

Die nun vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal zeichnen ein gemischtes Bild: Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 118 Millionen Euro, in den ersten neun Monaten liegt das Plus bei über 30 Prozent. Gleichzeitig aber bröckelt die Profitabilität: Das operative Ergebnis (EBIT) sackte um 28 Prozent auf 12,4 Millionen Euro ab, die Marge fiel auf 10,5 Prozent. Auch der Nettogewinn schrumpfte deutlich – von 12,9 auf 9,2 Millionen Euro.

Ursachen sind ein Mix aus Mehraufwand bei Installationen, Kundenunterstützung, ein ungünstiger Produktmix sowie Kosten für den neuen Standort in Taiwan. Die Bruttomarge fiel auf nur noch 33,1 Prozent – ein Jahrestief.

Immerhin greifen erste Sparmaßnahmen: Die operativen Kosten wurden spürbar gesenkt. Finanzchefin Cornelia Ballwießer kündigt an, die Ausgaben weiter unter Kontrolle zu halten. Doch sie warnt: Für nachhaltige Verbesserungen seien zusätzliche Schritte nötig – die derzeit geprüft werden.

Der heutige Kurssprung reiht sich ein in ein äußerst volatiles Börsenjahr für SUSS Microtec. Trotz der aktuellen Erholung liegt die Aktie auf Jahressicht mit rund 36 Prozent im Minus und zählt damit zu den größten SDAX-Verlierern 2025.

Mehr zu den Zahlen von SUSS gibt es in der heutigen Börsenlounge mit Markus Weingran auf unserem YouTube-Kanal.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





