    UBS stuft Nordea auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 14,48EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Johan Ekblom
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



