Vistra überrascht: Massiver Umsatzrückgang trotz KI-Booms!

Das Unternehmen meldet am Donnerstag vorbörslich ein GAAP-Nettoeinkommen von 652 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche (Ongoing Operations Adjusted EBITDA) von 1,581 Milliarden US-Dollar.

"Vistra schloss ein aktives drittes Quartal ab, das von diszipliniertem Wachstum und der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse in Schlüsselmärkten geprägt war und zu mehreren bedeutenden Meilensteinen führte", sagt Jim Burke, Präsident und CEO von Vistra am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Der Umsatz beläuft sich auf 4,971 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Prognosespanne für das bereinigte EBITDA aus dem laufenden Geschäft für 2025 wurde auf 5,7 Milliarden US-Dollar bis 5,9 Milliarden US-Dollar gesenkt.

Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 0,55 US-Dollar. Die Analysten hatten hier 1,40 US-Dollar erwartet.

Auch die Konsensschätzung für den Umsatz liegt weit hinter den Erwartungen: sie wurde auf 6,18 Milliarden US-Dollar taxiert.

Auf Jahressicht liegt die Aktie von Vistra gut 40 Prozent im Plus, ließ aber zuletzt Federn. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Geschäftszahlen tendiert sie nur ganz leicht im Minus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vistra Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 164,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

