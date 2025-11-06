    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fahrzeugschein jetzt auch in der App

    Für Sie zusammengefasst
    • Digitaler Fahrzeugschein jetzt per App verfügbar.
    • Papierfahrzeugschein kann zu Hause gelassen werden.
    • Einfache Einrichtung mit i-Kfz-App und Personalausweis.

    BERLIN (dpa-AFX) - Autobesitzer können den kleinen grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Ab sofort besteht die Möglichkeit, ihn über eine App ins Smartphone zu laden und digital mitzuführen. Bei Kontrollen wird dies anerkannt.

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Digitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) und der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Richard Damm, gaben in Berlin den offiziellen Startschuss. Mit der digitalen Lösung werde der Alltag der Menschen vereinfacht und die Verwaltung von Fahrzeugpapieren modernisiert.

    Wer den Smartphone-Fahrzeugschein nutzen will, braucht die i-Kfz-App vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), die nach einer Testphase jetzt allgemein für iPhones und Android verfügbar ist. Den Fahrzeugschein dort einzustellen geht schnell: Nötig sind nur die Eingabe des Kennzeichens und der Identitätsnachweis über den Personalausweis mit Onlinefunktion mit dazugehöriger PIN, der bei der Einrichtung ans Smartphone gehalten werden muss. Alternativ ist auch die Einrichtung per QR-Code bei der Zulassung des Autos vor Ort oder online möglich./jr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Fahrzeugschein jetzt auch in der App Autobesitzer können den kleinen grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Ab sofort besteht die Möglichkeit, ihn über eine App ins Smartphone zu laden und digital mitzuführen. Bei Kontrollen wird dies anerkannt. …