Fahrzeugschein jetzt auch in der App

BERLIN (dpa-AFX) - Autobesitzer können den kleinen grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Ab sofort besteht die Möglichkeit, ihn über eine App ins Smartphone zu laden und digital mitzuführen. Bei Kontrollen wird dies anerkannt.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Digitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) und der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Richard Damm, gaben in Berlin den offiziellen Startschuss. Mit der digitalen Lösung werde der Alltag der Menschen vereinfacht und die Verwaltung von Fahrzeugpapieren modernisiert.