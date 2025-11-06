First American gibt Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien bekannt

Vancouver, BC, 6. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) („First American Uranium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.811.594 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „FT-Aktien“) zu einem Preis von 1,38 $ pro FT-Aktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 2.500.000 $) (das „Angebot“) durchführen wird. Jede FT-Aktie wird als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) hinsichtlich Käufern in Quebec ausgegeben.

In Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7,0 % der Bruttoeinnahmen zahlen, die das Unternehmen aus dem Verkauf von FT-Aktien an Zeichner erzielt, die dem Unternehmen direkt von qualifizierten Vermittlern zugeführt wurden. Darüber hinaus wird das Unternehmen an qualifizierte Vermittler nicht übertragbare Vermittler-Warrants im Umfang von bis zu 7,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften FT-Aktien ausgeben. Jeder Vermittler-Warrant wird seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) zu einem Preis von 1,38 $ pro Aktie berechtigen – alles in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“).

Die Bruttoeinnahmen aus der Ausgabe der FT-Aktien werden für qualifizierte „kanadische Explorationsausgaben“ in Quebec verwendet werden, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Income Tax Act (Canada) gelten. Das Unternehmen hat zugestimmt, auf solche qualifizierten Ausgaben mit spätestem Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2025 in Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen zu verzichten und diese Ausgaben bis spätestens 31. Dezember 2026 zu tätigen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens und der Behörden, unter anderem jener der CSE. Das Angebot unterliegt keiner Mindestzeichnungsmenge. Sämtliche im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und der CSE einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum unterliegen.