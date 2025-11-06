Go Global Travel wird zu Yanolja Go Global und kennzeichnet eine neue Ära in der globalen B2B-Reise-Innovation

SEOUL, Südkorea, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Go Global Travel, eine führende globale B2B-Vertriebsplattform für Reisen, gab heute seine Umwandlung in Yanolja Go Global bekannt, was ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte und eine engere Verbindung mit der Yanolja Group, einem weltweit führenden Anbieter von Reisetechnologie, der die Zukunft der Reisebranche verändert, kennzeichnet.

Die Umfirmierung spiegelt die Integration des Unternehmens in die Yanolja-Gruppe und dessen Aufgabe wider, Innovation sowie globales Wachstum durch Technologie und Daten zu fördern.

Die neue Marke spiegelt das Bestreben von Yanolja Go Global wider, auf dem bewährten Fundament von Go Global Travel aufzubauen sowie gleichzeitig die Möglichkeiten durch Yanoljas Technologie-, Daten- und KI-Innovationen zu erweitern. Als Teil des wachsenden Ökosystems der Yanolja-Gruppe wird Yanolja Go Global seine Technologieführerschaft ausbauen und das Reisen einfacher, intelligenter sowie vernetzter gestalten.

Seit der Gründung im Jahr 2000 ist Go Global Travel ein zuverlässiger Partner für Reisebüros, Reiseveranstalter und Hotels in mehr als 100 Märkten. Heute betreut das Unternehmen mehr als 20 000 Partner und bietet Zugang zu Unterkünften, Transfers sowie Autovermietungen, unterstützt durch lokales Know-how und engagierte Serviceteams.

„Der heutige Tag kennzeichnet einen besonderen Meilenstein für Go Global Travel, da wir zu Yanolja Go Global werden. Diese Entwicklung spiegelt unseren starken Einsatz für die Technologieführerschaft sowie für die Bereitstellung eines noch größeren Wertes für unsere Partner und Kunden weltweit wider. Als Yanolja Go Global werden wir weiterhin denselben vertrauenswürdigen Service bieten, den unsere Partner schätzen, und gleichzeitig durch die Innovation sowie durch das globale Know-how von Yanolja neue Möglichkeiten erschließen", sagte Francesco Deledda, Geschäftsführer von Yanolja Go Global.

Diese Umwandlung steht im Einklang mit der Strategie der Yanolja-Gruppe, ihre globalen Marken unter einer gemeinsamen Vision zu vereinen, um ein führendes globales Reisetechnologieunternehmen zu werden, das den Wandel der Zukunft des Reisens anführt. Durch die Integration ihrer technologischen Unternehmenslösungen und Reisevertriebskapazitäten treibt die Yanolja-Gruppe die digitale Transformation im globalen Reise-Ökosystem weiter voran.