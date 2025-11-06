Duolingo Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - -24,88 % - 06.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Duolingo Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -24,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Duolingo ist ein führendes EdTech-Unternehmen im Bereich Sprachenlernen, bekannt für seine kostenlose, spielerische App mit KI-gestütztem Lernpfad. Hauptkonkurrenten sind Babbel und Rosetta Stone.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Duolingo Registered (A) insgesamt ein Minus von -40,70 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Duolingo Registered (A) um -37,52 % verloren.

Duolingo Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,16 % 1 Monat -36,66 % 3 Monate -40,70 % 1 Jahr -34,19 %

Informationen zur Duolingo Registered (A) Aktie

Es gibt 40 Mio. Duolingo Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,72 Mrd. wert.

Duolingo Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duolingo Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duolingo Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.