AppLovin Registered (A) - Aktienkurs springt nach oben +7,83 % - 06.11.2025

Mit einer Performance von +7,83 % konnte die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AppLovin Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 578,50€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AppLovin Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +70,37 %.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +5,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AppLovin Registered (A) +82,01 % gewonnen.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,45 % 1 Monat -2,57 % 3 Monate +70,37 % 1 Jahr +256,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AppLovin Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der AppLovin-Aktie nach übertroffenen Quartalszahlen. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, was die optimistische Marktstimmung widerspiegelt. Die Umsatzprognosen für das vierte Quartal 2025 werden als konservativ, aber mit Potenzial für Upside angesehen. Trotz möglicher Gewinnmitnahmen ist die allgemeine Stimmung optimistisch, mit Erwartungen auf neue Höchststände.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,06 Mrd. wert.

Der KI-Überflieger im Software-Bereich, AppLovin, hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Die sind erneut stark ausgefallen, die Aktie legt zu.

Die Applovin Aktie überzeugt mit starkem Quartalsgewinn und übertrifft Erwartungen. Ein technischer Ausbruch könnte eine neue Aufwärtsphase einleiten.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.