    Under Armour Registered (A) Aktie knickt ein - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die Under Armour Registered (A) Aktie, bisher, um -2,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Under Armour Registered (A) Aktie.

    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Under Armour bietet innovative Sportbekleidung und -ausrüstung an, mit einem Fokus auf Technologie und Funktionalität, und konkurriert mit großen Marken wie Nike und Adidas.

    Under Armour Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Under Armour Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,73 %, geht es heute bei der Under Armour Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Under Armour Registered (A) insgesamt ein Minus von -30,25 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Under Armour Registered (A) Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,79 %. Im Jahr 2025 gab es für Under Armour Registered (A) bisher ein Minus von -48,38 %.

    Under Armour Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,33 %
    1 Monat -6,79 %
    3 Monate -30,25 %
    1 Jahr -51,43 %

    Informationen zur Under Armour Registered (A) Aktie

    Es gibt 189 Mio. Under Armour Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 746,84 Mio. wert.

    Under Armour Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Under Armour Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Under Armour Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Under Armour Registered (A)

    -0,54 %
    +2,33 %
    -6,79 %
    -30,25 %
    -51,43 %
    -50,72 %
    -67,16 %
    -90,73 %
    -81,50 %
    ISIN:US9043111072WKN:A0HL4V



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
