Arm Holdings - Aktie schießt in die Höhe +4,30 % - 06.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von +4,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Arm Holdings einen Gewinn von +22,09 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -0,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +18,69 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,96 % 1 Monat +9,86 % 3 Monate +22,09 % 1 Jahr +8,38 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,23 Mrd. wert.

Arm überrascht mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick. Der britische Chip-Designer profitiert vom KI-Boom und plant sogar, eigene Prozessoren zu entwickeln. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.