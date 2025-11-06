GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 29,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an das zweite Geschäftsquartal der Iren an. Zudem berücksichtig er nun aktuelle Kerosinpreise und Währungstrends./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 26,58EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 27,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
