KI-Plattform für personalisierte Gesundheitsempfehlungen (FOTO)

    London (ots) - +++ Mit der neuen KI-Plattform "Vitality AI" sollen
    maßgeschneiderte, hochgradig personalisierte Gesundheitsempfehlungen für
    Millionen Menschen bereitgestellt werden.

    +++ Vitality nutzt modernste KI- und Datenanalyse-Technologien von Google Cloud,
    darunter Vertex AI (Google-Plattform für KI-Entwicklung und -Deployment) und
    Gemini-Modelle.

    +++ Ziel der Partnerschaft ist es, Gesundheitsergebnisse weltweit zu verbessern
    und die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zu verändern.

    Die international tätige Versicherungsgruppe Discovery mit ihrem
    Gesundheitsprogramm Vitality und das Technologieunternehmen Google geben heute
    eine globale Partnerschaft zur Einführung von "Vitality AI" bekannt. Die neue
    Plattform kombiniert die fortschrittlichen KI- und Datenanalysefähigkeiten von
    Google Cloud mit den umfangreichen Gesundheitsdaten und der
    Verhaltensänderungs-Expertise von Vitality. Damit sollen Millionen Menschen
    weltweit ein neues Verständnis für ihre Gesundheit erhalten und ihr
    Gesundheitsverhalten gezielt steuern können. Der Start von Vitality AI hat das
    Potenzial, die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zu
    transformieren.

    Im Rahmen der Partnerschaft werden die KI-Tools von Google auf die vielfältigen
    Gesundheits- und Lifestyle-Daten von Vitality angewendet, um ein präziseres Bild
    individueller Faktoren für Gesundheit und Langlebigkeit zu gewinnen.
    Vitality-Kundinnen und -Kunden erhalten dadurch maßgeschneiderte, umsetzbare
    Empfehlungen, die exakt auf ihren Gesundheitszustand, Lebensstil und zentrale
    Risikofaktoren zugeschnitten sind. Die Vorschläge umfassen unter anderem
    Bewegung, Schlaf, Vorsorgeuntersuchungen und persönliche Gesundheitsberatung.

    Um diese hochgradig personalisierten Informationen zu ermöglichen, nutzt
    Vitality die Plattform Vertex AI sowie die Gemini-Modelle von Google Cloud in
    Verbindung mit dem eigenen umfangreichen, anonymisierten Datensatz. Dieser
    umfasst mehr als 2.800 Dimensionen - darunter Lebensstil, Gesundheitsdaten,
    klinische Risiken und Anreizprogramme zur Förderung von Verhaltensänderungen.

    Vor dem Einsatz von KI-Modellen wie Gemini war es kaum möglich, eine derart
    individuelle Gesundheitsberatung im großen Maßstab zu geben - viele Empfehlungen
    blieben zu allgemein und daher weniger wirksam. Die Partnerschaft verfolgt das
    Ziel, die Lebenserwartung zu erhöhen und Gesundheitskosten zu senken. Außerdem
    können Versicherungen mithilfe umfassender Gesundheitsdaten und indem sie ihre
