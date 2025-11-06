KI-Plattform für personalisierte Gesundheitsempfehlungen (FOTO)

London (ots) - +++ Mit der neuen KI-Plattform "Vitality AI" sollen

maßgeschneiderte, hochgradig personalisierte Gesundheitsempfehlungen für

Millionen Menschen bereitgestellt werden.



+++ Vitality nutzt modernste KI- und Datenanalyse-Technologien von Google Cloud,

darunter Vertex AI (Google-Plattform für KI-Entwicklung und -Deployment) und

Gemini-Modelle.





+++ Ziel der Partnerschaft ist es, Gesundheitsergebnisse weltweit zu verbessernund die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zu verändern.Die international tätige Versicherungsgruppe Discovery mit ihremGesundheitsprogramm Vitality und das Technologieunternehmen Google geben heuteeine globale Partnerschaft zur Einführung von "Vitality AI" bekannt. Die neuePlattform kombiniert die fortschrittlichen KI- und Datenanalysefähigkeiten vonGoogle Cloud mit den umfangreichen Gesundheitsdaten und derVerhaltensänderungs-Expertise von Vitality. Damit sollen Millionen Menschenweltweit ein neues Verständnis für ihre Gesundheit erhalten und ihrGesundheitsverhalten gezielt steuern können. Der Start von Vitality AI hat dasPotenzial, die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zutransformieren.Im Rahmen der Partnerschaft werden die KI-Tools von Google auf die vielfältigenGesundheits- und Lifestyle-Daten von Vitality angewendet, um ein präziseres Bildindividueller Faktoren für Gesundheit und Langlebigkeit zu gewinnen.Vitality-Kundinnen und -Kunden erhalten dadurch maßgeschneiderte, umsetzbareEmpfehlungen, die exakt auf ihren Gesundheitszustand, Lebensstil und zentraleRisikofaktoren zugeschnitten sind. Die Vorschläge umfassen unter anderemBewegung, Schlaf, Vorsorgeuntersuchungen und persönliche Gesundheitsberatung.Um diese hochgradig personalisierten Informationen zu ermöglichen, nutztVitality die Plattform Vertex AI sowie die Gemini-Modelle von Google Cloud inVerbindung mit dem eigenen umfangreichen, anonymisierten Datensatz. Dieserumfasst mehr als 2.800 Dimensionen - darunter Lebensstil, Gesundheitsdaten,klinische Risiken und Anreizprogramme zur Förderung von Verhaltensänderungen.Vor dem Einsatz von KI-Modellen wie Gemini war es kaum möglich, eine derartindividuelle Gesundheitsberatung im großen Maßstab zu geben - viele Empfehlungenblieben zu allgemein und daher weniger wirksam. Die Partnerschaft verfolgt dasZiel, die Lebenserwartung zu erhöhen und Gesundheitskosten zu senken. Außerdemkönnen Versicherungen mithilfe umfassender Gesundheitsdaten und indem sie ihre