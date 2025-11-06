Vitality und Google starten globale Partnerschaft
KI-Plattform für personalisierte Gesundheitsempfehlungen (FOTO)
London (ots) - +++ Mit der neuen KI-Plattform "Vitality AI" sollen
maßgeschneiderte, hochgradig personalisierte Gesundheitsempfehlungen für
Millionen Menschen bereitgestellt werden.
+++ Vitality nutzt modernste KI- und Datenanalyse-Technologien von Google Cloud,
darunter Vertex AI (Google-Plattform für KI-Entwicklung und -Deployment) und
Gemini-Modelle.
+++ Ziel der Partnerschaft ist es, Gesundheitsergebnisse weltweit zu verbessern
und die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zu verändern.
Die international tätige Versicherungsgruppe Discovery mit ihrem
Gesundheitsprogramm Vitality und das Technologieunternehmen Google geben heute
eine globale Partnerschaft zur Einführung von "Vitality AI" bekannt. Die neue
Plattform kombiniert die fortschrittlichen KI- und Datenanalysefähigkeiten von
Google Cloud mit den umfangreichen Gesundheitsdaten und der
Verhaltensänderungs-Expertise von Vitality. Damit sollen Millionen Menschen
weltweit ein neues Verständnis für ihre Gesundheit erhalten und ihr
Gesundheitsverhalten gezielt steuern können. Der Start von Vitality AI hat das
Potenzial, die Gesundheits- und Lebensversicherungsbranche grundlegend zu
transformieren.
Im Rahmen der Partnerschaft werden die KI-Tools von Google auf die vielfältigen
Gesundheits- und Lifestyle-Daten von Vitality angewendet, um ein präziseres Bild
individueller Faktoren für Gesundheit und Langlebigkeit zu gewinnen.
Vitality-Kundinnen und -Kunden erhalten dadurch maßgeschneiderte, umsetzbare
Empfehlungen, die exakt auf ihren Gesundheitszustand, Lebensstil und zentrale
Risikofaktoren zugeschnitten sind. Die Vorschläge umfassen unter anderem
Bewegung, Schlaf, Vorsorgeuntersuchungen und persönliche Gesundheitsberatung.
Um diese hochgradig personalisierten Informationen zu ermöglichen, nutzt
Vitality die Plattform Vertex AI sowie die Gemini-Modelle von Google Cloud in
Verbindung mit dem eigenen umfangreichen, anonymisierten Datensatz. Dieser
umfasst mehr als 2.800 Dimensionen - darunter Lebensstil, Gesundheitsdaten,
klinische Risiken und Anreizprogramme zur Förderung von Verhaltensänderungen.
Vor dem Einsatz von KI-Modellen wie Gemini war es kaum möglich, eine derart
individuelle Gesundheitsberatung im großen Maßstab zu geben - viele Empfehlungen
blieben zu allgemein und daher weniger wirksam. Die Partnerschaft verfolgt das
Ziel, die Lebenserwartung zu erhöhen und Gesundheitskosten zu senken. Außerdem
können Versicherungen mithilfe umfassender Gesundheitsdaten und indem sie ihre
