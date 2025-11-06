Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.11. - CAC 40 schwach -0,64 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 24.004,09 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: DHL Group +8,18 %, Zalando +6,27 %, Rheinmetall +2,31 %
Flop-Werte: Brenntag -3,48 %, Deutsche Boerse -3,41 %, Scout24 -2,52 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:52) bei 29.296,87 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: AIXTRON +9,08 %, Rational +7,51 %, Hochtief +5,64 %
Flop-Werte: Lanxess -12,77 %, AUTO1 Group -8,93 %, HelloFresh -6,18 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.566,10 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +18,37 %, AIXTRON +9,08 %, SMA Solar Technology +5,12 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,90 %, Nemetschek -2,36 %, HENSOLDT -2,13 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.659,58 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: DHL Group +8,18 %, Prosus Registered (N) +2,33 %, Rheinmetall +2,31 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,51 %, Deutsche Boerse -3,41 %, Schneider Electric -2,31 %
Der ATX bewegt sich bei 4.796,46 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,59 %, voestalpine +2,79 %, EVN +2,09 %
Flop-Werte: Lenzing -6,84 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,92 %, PORR -1,91 %
Der SMI bewegt sich bei 12.315,78 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Swisscom +2,11 %, Kuehne + Nagel International +0,68 %, Geberit +0,54 %
Flop-Werte: Amrize -2,53 %, Swiss Re -1,66 %, Zurich Insurance Group -1,47 %
Der CAC 40 steht bei 8.030,29 PKT und verliert bisher -0,64 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,55 %, ENGIE +2,77 %, Veolia Environnement +2,04 %
Flop-Werte: LEGRAND -12,24 %, Schneider Electric -2,31 %, Pernod Ricard -2,24 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.751,71 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,20 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,17 %, Securitas Shs(B) +1,14 %
Flop-Werte: Skanska (B) -5,65 %, ABB -1,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,27 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.930,00 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Viohalco +3,13 %, Jumbo +0,73 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,55 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,63 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,51 %, Coca-Cola HBC -1,03 %
