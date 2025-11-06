SUESS MicroTec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie steigt um +18,37 % auf 31,70€. Nach dem Minus am letzten handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -70,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,70€, mit einem Plus von +18,37 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der Kurs der SUESS MicroTec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,39 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -0,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Rückgang von -45,44 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,85 % 1 Monat -19,59 % 3 Monate -18,39 % 1 Jahr -52,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Rückgang von 27% erlebte, gefolgt von einem Anstieg von fast 17%. Die Anleger sind besorgt über einen schwachen Auftragseingang und eine angepasste Gewinnprognose, während gleichzeitig Hoffnungen auf eine Belebung im vierten Quartal bestehen. Trotz eines Umsatzwachstums von über 30% gibt es Bedenken hinsichtlich der Margen, und die Meinungen über das Management sind gespalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,76 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal haben die bereits in den vorläufigen Zahlen signalisierten Schwächen bestätigt, die durch schleppende Aufträge, eine ungünstige Produktmix und temporäre Ineffizienzen beim Taiwan-Ausbau geprägt sind, was die Margen erheblich gedrückt hat. Obwohl diese Gegenwinde auch das vierte Quartal belasten werden, wird ein starker Anstieg der Auftragseingänge erwartet, der voraussichtlich 100 Mio. EUR übersteigen wird, da die Nachfrage nach Beschichtungswerkzeugen und fortschrittlicher Verpackung zu steigen beginnt.

Ein kräftiges Lebenszeichen von Süss Microtec sorgt am Donnerstag für ein echtes Kursfeuerwerk. Die Aktie legt nach starkem Ausblick fast 20 Prozent zu. Wird das die Kehrtwende für die Aktie?

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.