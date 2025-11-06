"Bürokratisch überfrachtet"

Der Prozess dazu sieht so aus, dass der Solicitor General zunächst bei allen erdenklichen Stellen Informationen und Stellungnahmen einholt. Daraus wird dann ein Gesamtbild verdichtet. Und schließlich muss die Regierung, Team Trump, dem Solicitor General noch entsprechende Informationen bzw. eine Stellungnahme geben. Allerdings gehe ich davon aus, dass dieser letztgenannte Input eher den Charakter einer Weisung hat. Sprich: der SG führt nur aus. Er entscheidet nicht.





Nun ist es so, dass unter den oben genannten "allen erdenklichen Stellen" mehrere Teil der öffentlichen Verwaltung sind. Diese sind mindestens teilweise, wenn nicht sogar ganz durch den aktuellen shutdown offline. D.h., dass dadurch der Prozess verzögert werden könnte. Wohlgemerkt Konjunktiv. Fristen für die Stellungnahme gibt es andererseits nicht.





Wenn wir nun ein wenig in die Glaskugel schauen, ist zu sehen, dass viele Verbände aus Industrie und Landwirtschaft eher pro Bayer sind. Das ist bereits öffentlich bekannt. Kennedy's (MAHA) Apparat und der US-Verbraucherschutz dürften eher contra sein. Kennedy wurde in der jüngeren Vergangenheit von Trump an die kurze Leine genommen. Der Verbraucherschutz wurde von Trump zurechtgestutzt.





Grundsätzlich ist Trump's Linie eher Deregulierung und Zentralisierung. Beides spricht theoretisch eher für eine Entscheidung pro Annahme des Falls. Sogar nebst der Empfehlung, pro Bayer zu entscheiden (ja, auch eine solche Empfehlung kann Teil der Antwort des SG sein).





ABER: Nichts genaues weiß man nicht. Und meine obige Antwort ist - trotz BEmühen um Neutralität - sicherlich letztlich Ergebnis meiner selektiven Wahrnehmung, da ich in Bayer investiert und davon überzeugt bin.