    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Mit digitalen Lösungen Ertrag steigern und Emissionen vermeiden / Aktuelle Urteile unterstreichen Reformbedarf des Düngerechts / IVA

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Bürokratisch überfrachtet"

    Frankfurt/Main (ots) - Die aktuellen Entscheidungen des
    Bundesverwaltungsgerichts zum Aktionsprogramm Nitrat (Az. 10 C 1.25) sowie zur
    Bayerischen Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (Az. 10 CN 1-4.25) und die
    jüngste Aussetzung der Gebietsausweisung in Mecklenburg-Vorpommern
    unterstreichen aus Sicht des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) die
    Notwendigkeit, die Düngeregulierung in Deutschland grundlegend zu überarbeiten.

    "Die derzeitige Ausgestaltung des Düngerechts ist bürokratisch überfrachtet und
    fachlich nicht zielführend", erklärt Dr. Theresa Krato, Fachgebietsleiterin
    Pflanzenernährung im IVA. "Die pauschale 20 Prozent-Reduktion der
    Stickstoffdüngung in sogenannten 'Roten Gebieten' wird weder dem tatsächlichen
    Nährstoffbedarf der Pflanzen gerecht noch dem Verursacherprinzip. Sie nimmt
    vermeidbare Ertragseinbußen in Kauf und kann mittel- bis langfristig negative
    Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben - etwa durch ineffiziente
    Nährstoffausnutzung und erhöhte Lachgasemissionen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    24,36€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 12,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,83€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bayerischen
    Ausführungsverordnung zeigt deutlich: Die rechtlichen Grundlagen für die
    Gebietsausweisung sind unzureichend und müssen dringend nachgebessert werden.
    Das Gericht erklärte die Gebietsausweisung in Bayern für unwirksam, weil die
    bayerische Ausführungsverordnung nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen
    an Eigentums- und Berufsfreiheit der Landwirte genügt. Die jüngste Meldung aus
    Mecklenburg-Vorpommern, das als erstes Bundesland nach Bayern seine Maßnahmen in
    den Roten Gebieten aussetzt, zeigt, dass das Urteil bundesweite Konsequenzen für
    die Ausgestaltung der Düngeverordnung haben kann - das
    Bundeslandwirtschaftsministerium ist nun gefordert, diese verursachergerecht und
    pflanzenbaulich praktikabler zu gestalten.

    Der IVA setzt sich für eine zielorientierte und EU-rechtskonforme
    Weiterentwicklung des Düngerechts ein. Moderne Verfahren und digitale
    Technologien, die bereits vorhanden sind, ermöglichen eine präzise,
    bedarfsgerechte Düngung - und damit eine bessere Verbindung von Umwelt- und
    Ressourcenschutz mit wirtschaftlicher Effizienz - auch in den Roten Gebieten.

    Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht eine dynamische
    Düngebedarfsermittlung, die auch in Roten Gebieten genutzt werden kann. Mithilfe
    digitaler Tools kann der tatsächliche Stickstoffbedarf präzise ermittelt und
    flexibel angepasst werden - für mehr Klima- und Gewässerschutz sowie eine
    wirtschaftlichere Betriebsführung. "Die Nutzung digitaler Tools ermöglicht eine
    ertragsorientierte Düngebedarfsermittlung im Ackerbau, die eine praktikable
    Möglichkeit in Roten Gebieten zur Vermeidung von Ertragsdefiziten bietet und
    gleichzeitig das Grundwasser vor Nitratauswaschung schützt", so
    IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer. "Die Politik muss jetzt die richtigen
    Rahmenbedingungen schaffen, damit diese innovativen Lösungen flächendeckend zur
    Anwendung kommen."

    Der IVA hat ein Diskussionspapier veröffentlicht, das auf einer
    wissenschaftlichen Studie der Universität Hohenheim basiert und sich mit der
    Reduktion von Treibhausgasemissionen im Ackerbau befasst (hier zu finden:
    https://www.iva.de/themen/im-fokus/klimaschutz ). Im Fokus stehen Maßnahmen zur
    Minderung von Emissionen, die durch Stickstoffdüngung entstehen. Dazu zählen
    unter anderem die teilflächenspezifische Düngung, die dynamische Ermittlung des
    Düngebedarfs und der Einsatz effizienter Düngemittel. Modellrechnungen zeigen,
    dass durch die im Papier dargestellten Maßnahmen eine Reduktion der
    Treibhausgasemissionen im Ackerbau um nahezu 50 Prozent möglich ist. "Die
    Ergebnisse der Hohenheimer Klimastudie bestätigen unsere Position:
    Nachhaltigkeit und Produktivität schließen sich nicht aus - im Gegenteil, sie
    bedingen einander", so Gemmer.

    Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
    von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
    Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
    Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
    Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
    Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
    Privatanwendung.

    Pressekontakt:

    Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
    Maik Baumbach
    Tel. +49 69 2556-1268 oder +49 151 54417691
    E-Mail: mailto:baumbach.iva@vci.de
    https://www.iva.de
    https://twitter.com/IVA_Presse
    https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6152862
    OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mit digitalen Lösungen Ertrag steigern und Emissionen vermeiden / Aktuelle Urteile unterstreichen Reformbedarf des Düngerechts / IVA "Bürokratisch überfrachtet" Die aktuellen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Aktionsprogramm Nitrat (Az. 10 C 1.25) sowie zur Bayerischen Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (Az. 10 CN 1-4.25) und die jüngste Aussetzung der Gebietsausweisung in …