Mit digitalen Lösungen Ertrag steigern und Emissionen vermeiden / Aktuelle Urteile unterstreichen Reformbedarf des Düngerechts / IVA
"Bürokratisch überfrachtet"
Frankfurt/Main (ots) - Die aktuellen Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts zum Aktionsprogramm Nitrat (Az. 10 C 1.25) sowie zur
Bayerischen Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (Az. 10 CN 1-4.25) und die
jüngste Aussetzung der Gebietsausweisung in Mecklenburg-Vorpommern
unterstreichen aus Sicht des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) die
Notwendigkeit, die Düngeregulierung in Deutschland grundlegend zu überarbeiten.
"Die derzeitige Ausgestaltung des Düngerechts ist bürokratisch überfrachtet und
fachlich nicht zielführend", erklärt Dr. Theresa Krato, Fachgebietsleiterin
Pflanzenernährung im IVA. "Die pauschale 20 Prozent-Reduktion der
Stickstoffdüngung in sogenannten 'Roten Gebieten' wird weder dem tatsächlichen
Nährstoffbedarf der Pflanzen gerecht noch dem Verursacherprinzip. Sie nimmt
vermeidbare Ertragseinbußen in Kauf und kann mittel- bis langfristig negative
Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben - etwa durch ineffiziente
Nährstoffausnutzung und erhöhte Lachgasemissionen."
