    JEFFERIES stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Tom Mills am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 24,55EUR auf Tradegate (06. November 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



