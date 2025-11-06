Porch Group Aktie gerät unter starken Druck - 06.11.2025

Die Porch Group Aktie ist bisher um -25,68 % auf 10,330€ gefallen. Das sind -3,570 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,23 %, geht es heute bei der Porch Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Porch Group insgesamt ein Minus von -14,10 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Porch Group einen Anstieg von +133,94 %.

Porch Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,67 % 1 Monat -23,96 % 3 Monate -14,10 % 1 Jahr +433,74 %

Informationen zur Porch Group Aktie

Es gibt 104 Mio. Porch Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Porch Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porch Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porch Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.