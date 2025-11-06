    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorch Group AktievorwärtsNachrichten zu Porch Group

    Besonders beachtet!

    Porch Group Aktie gerät unter starken Druck - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Porch Group Aktie bisher Verluste von -25,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porch Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Porch Group optimiert den Hausbesitzprozess durch integrierte Dienstleistungen und Softwarelösungen, mit einer starken Marktpräsenz und einzigartiger Plattformintegration.

    Porch Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Die Porch Group Aktie ist bisher um -25,68 % auf 10,330 gefallen. Das sind -3,570  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,23 %, geht es heute bei der Porch Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Porch Group insgesamt ein Minus von -14,10 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Porch Group einen Anstieg von +133,94 %.

    Porch Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,67 %
    1 Monat -23,96 %
    3 Monate -14,10 %
    1 Jahr +433,74 %

    Informationen zur Porch Group Aktie

    Es gibt 104 Mio. Porch Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

    Porch Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porch Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porch Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porch Group

    -25,68 %
    -17,67 %
    -23,96 %
    -14,10 %
    +433,74 %
    -36,18 %
    ISIN:US7332451043WKN:A2QK2W





