Greenridge Exploration berichtet über erfolgreiche Ergebnisse der elektromagnetischen und radiometrischen Flugvermessung über dem Projekt Flying Vee

6. November 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, die Ergebnisse einer elektromagnetischen und radiometrischen Flugvermessung (Time Domain) (zusammen die „Vermessung“) über dem Projekt Flying Vee („Flying Vee“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben. Die Firma Axiom Exploration Group Ltd. aus Saskatoon (Saskatchewan, Kanada) („Axiom“) führte im dritten Quartal 2025 eine hochauflösende XciteTM-Vermessung auf dem Projekt durch. Die Vermessung 2025 führte zu einer verbesserten Auswertung der bekannten leitfähigen strukturellen Trends auf dem Projekt, die möglicherweise Potenzial für das Vorkommen einer Sulfidmineralisierung, einschließlich kritischer Metalle wie Nickel, Kupfer, Kobalt und Gold, haben.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Anhand der Ergebnisse der Vermessung auf Flying Vee konnten wir höffige Zielzonen definieren, und zwar dank der höheren Auflösung dieser Vermessungsmethode. Damit kommt das Unternehmen der Erprobung des Projekts durch Bohrungen einen Schritt näher. Auf Flying Vee finden sich Vorkommen von kritischen Metallen und Gold und die Ergebnisse der Xcite-Vermessung korrelieren nicht nur mit deren Standorten, sondern zeigen auch Potenzial dafür auf, dass diese Vorkommen mit verborgenen Minerallagerstätten verbunden sind.“

Highlights der Flugvermessung auf Flying Vee

- Die XciteTM-Vermessung von Axiom, die in Partnerschaft mit New Resolution Geophysics absolviert wurde, führte zur Erfassung von leitfähigen Zonen, die mit Mineralvorkommen wie Nickel Lake, Reeve Lake und Day Lake übereinstimmen (siehe Abbildung 1). Im Rahmen der Vermessung wurde Radiometrie eingesetzt, um die Kartierung der möglichen lateralen Ausdehnung des Goldvorkommens Day Lake zu unterstützen.

Abbildung 1. Ergebnisse der Vermessung: Leiter auf einer Karte der magnetischen Suszeptibilität mit den Mineralvorkommen

- Die Vermessung erfasste 726 Profilkilometer auf Linien in Abständen von jeweils 100 Metern, was eine hervorragende Auflösung der elektromagnetischen („EM“) Daten gewährleistete. Die radiometrischen Daten ließen subtile radioaktive Anomalien erkennen, die das Vorkommen von Indikatormineralen wie Uran und Kalium in Übereinstimmung mit Spuren der leitfähigen Anomalien an der Oberfläche darstellen könnten.

Über Flying Vee

Flying Vee umfasst aktuell fünf (5) Mineralclaims mit einer Grundfläche von insgesamt 9.036 Hektar (21.777 Acres) und befindet sich etwa 25 Kilometer nördlich von Stony Rapids (Saskatchewan). Das Projekt liegt innerhalb der Tantato Domain, die auch unter dem Namen „East Athabasca Mylonite Triangle“ bekannt ist und ein Segment der Snowbird Tectonic Zone bildet. Innerhalb und in der Nähe von Flying Vee befinden sich zahlreiche Mineralvorkommen, einschließlich der Nickelvorkommen Nickel Lake East und Nickel Lake West sowie des Goldvorkommens Day Lake auf dem Konzessionsgebiet sowie der Nickel-Kupfer-Lagerstätte Axis Lake („Axis Lake“) außerhalb des Projekts, etwa fünfzehn (15) Kilometer südwestlich auf dem zu 100 % im Besitz von Greenridge befindlichen Nickelprojekt Firebird (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2. Standort des Projekts Flying Vee in der Region des östlichen Athabasca-Beckens

Historische Exploration für Nickel, Kupfer und Kobalt

Die dokumentierte historische Exploration bei Flying Vee durch mehrere Explorationsunternehmen erfolgte in zwei Hauptperioden, und zwar von 1956 bis 1988 und von 2007 bis 2009, wobei Prospektionsarbeiten und Kartierungen, Schürfgrabungen, geophysikalische Flug- und Bodenvermessungen sowie Diamantbohrungen absolviert wurden. Zwischen 1957 und 1962 wurden im östlichen Teil des Projektgebiets südlich von Nickel Lake mehrere Schürfgräben angelegt, die eine in Norit lagernde Nickel-Kupfer-Mineralisierung an der Oberfläche aufzeigten. 1964 wurden dreizehn (13) kurze Diamantbohrungen niedergebracht, wobei das beste Ergebnis von 0,89 % Nickel und 0,32 % Kupfer auf 0,79 Metern von 11,59 bis 12,38 Metern in Bohrloch Nr. 3 erzielt wurde.1 Greenridge bezeichnet dieses Gebiet als das Vorkommen „Nickel Lake East“.

2022 kehrte ALX Resources Corp. („ALX“), das Unternehmen, das im Dezember 2024 von Greenridge übernommen wurde, zu Nickel Lake East zurück, um die Oberflächenspur einer bei Flugmessungen im Jahr 2022 ermittelten EM-Anomalie zu erkunden, und entnahm eine Stichprobe aus einem historischen Schürfgraben, die 1,11 % Nickel und 0,42 % Kupfer lieferte. Die anschließende geophysikalische Modellierung der leitfähigen Anomalie bei Nickel Lake East durch ALX zeigte, dass der Hauptkörper des 2022 ermittelten EM-Leiters von keinem der dreizehn Bohrlöcher, die 1964 niedergebracht wurden, durchteuft wurde, obwohl fünf der kurzen Bohrlöcher bescheidene Nickelwerte aufwiesen.2

Bei elektromagnetischen Flugmessungen, die in den Jahren 2007 und 2008 von Strongbow Exploration Inc. („Strongbow“) absolviert wurden, wurde eine günstige leitfähige Zone mit einer übereinstimmenden magnetischen Anomalie im Bereich des Vorkommens Nickel Lake West ermittelt; die Anomalie Nickel Lake West wurde mit dem Bohrloch NL08-01 erprobt, wobei semi-massiver Pyrrhotin zusammen mit Chalkopyrit und in geringfügigem Maße Pentlandit durchteuft wurden. Das Bohrloch enthielt einen 0,80-Meter-Abschnitt von 80,15 bis 80,95 Metern (gemessene Bohrlochtiefe) mit 1,89 % Nickel, 0,96 % Kupfer und 0,11 % Kobalt (siehe Abbildung 3).3

Abbildung 3. Bohrloch NL08-01 von Strongbow lieferte 1,89 % Nickel, 0,96 % Kupfer und 0,11 % Kobalt

Historische Goldexploration

Im Jahr 1968 wurde beim Goldvorkommen Day Lake innerhalb des aktuellen Projektgebiets eine Brauneisenzone entdeckt, in der eine eingesprengte Pyrit- und Arsenopyritmineralisierung lagert. Eine ausgewählte Stichprobe lieferte bei der Analyse einen Goldgehalt von 0,81 Unzen Gold pro amerikanischer Tonne (27,77 Gramm pro Tonne).4 1986 führte Colchis Resources im Gebiet Day Lake Diamantbohrungen durch und stieß dabei auf eine anomale Gold- und Silbermineralisierung. ALX nahm das Goldvorkommen Day Lake im Jahr 2020 erneut unter die Lupe und entnahm Proben aus arsenopyrithaltigen Gesteinsausbissen und historischen Gruben, die anomale Goldkonzentrationen bis zu 8,34 g/t Au ergaben.

Greenridges Explorationsziele bei Flying Vee

Greenridge wird die Ergebnisse der Vermessung 2025 mit den historischen geologischen und geophysikalischen Daten zusammenführen, um die Ausdehnung der bekannten mineralisierten Zonen bei Flying Vee genauer abzugrenzen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Flying Vee in der modernen Ära der Mineralexploration nur unzureichend erkundet wurde, und glaubt, dass das Projekt möglicherweise eine wirtschaftliche Basismetall-/kritische Metalllagerstätte und/oder eine Goldlagerstätte enthält. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche, geophysikalische Flug- und Bodenmessungen sowie für bis zu 100 Bohrungen, die bis zum 31. März 2028 gültig ist.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Projekt erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 21 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 281.100 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 194.350 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 8 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 86.750 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m6.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und dessen neu entdecktem Patterson Corridor East sowie etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O87, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei anomale Gesteinsproben entnommen, die Analysewerte von 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt8 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe9, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra10, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu11.

- Das Bohrprogramm 2022 auf dem Projekt Electra Nickel ergab Werte von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m12.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Uranprojekte gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74P12-002, 1964.

2 – Nickelprojekt Flying Vee: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 8. November 2022.

3 –SMAD, Bericht Nr. 74P11-0016, 2008.

4 – SMAD, Bericht Nr. 74O07-0021, 1968.

5 – Nickelprojekt Flying Vee: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 27. Juli 2020.

6 – Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

7– Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

8 – McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

9 – Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

10 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

11 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

12– Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen von Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Projekt und seines Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Projekts; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und den erwarteten Nutzen der Durchführung der Vermessung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Greenridge Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 0,232EUR auf Tradegate (05. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.