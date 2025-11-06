    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 06.11.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,98 % im Plus. Nach dem Minus am letzten handelstag zeigt die Datadog Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 149,74, mit einem Plus von +10,98 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Datadog A!
    Short
    179,15€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    154,29€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 10,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Datadog Registered (A) über einen Zuwachs von +16,95 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +1,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Datadog Registered (A) einen Rückgang von -2,17 %.

    Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,89 %
    1 Monat +4,29 %
    3 Monate +16,95 %
    1 Jahr +13,55 %

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 323 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,46 Mrd. wert.

    Datadog: Aktie geht nach Zahlen steil


    Datadog, die Monitoring- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen, hat heute die finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.

    Datadog Announces Third Quarter 2025 Financial Results


    Third quarter revenue grew 28% year-over-year to $886 million Robust growth of larger customers, with about 4,060 $100k+ ARR customers, up from about 3,490 a year ago Reached a milestone of over 1,000 integrations on the Datadog unified platform …

    Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +12,66 %
    +1,89 %
    +4,29 %
    +16,95 %
    +13,55 %
    +89,24 %
    +58,92 %
    +137,50 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Datadog Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 06.11.2025 Am 06.11.2025 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.