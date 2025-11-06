Datadog Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,98 % im Plus. Nach dem Minus am letzten handelstag zeigt die Datadog Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 149,74€, mit einem Plus von +10,98 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Datadog Registered (A) über einen Zuwachs von +16,95 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +1,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Datadog Registered (A) einen Rückgang von -2,17 %.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat +4,29 % 3 Monate +16,95 % 1 Jahr +13,55 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 323 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,46 Mrd. wert.

Datadog, die Monitoring- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen, hat heute die finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.

Third quarter revenue grew 28% year-over-year to $886 million Robust growth of larger customers, with about 4,060 $100k+ ARR customers, up from about 3,490 a year ago Reached a milestone of over 1,000 integrations on the Datadog unified platform …

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.