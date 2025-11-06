Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.762,00€) - 06.11.2025

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.762,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +46,50 € entspricht. Nach dem Minus am letzten handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.762,00€, mit einem Plus von +2,71 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,86 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um +176,43 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,87 % 1 Monat -13,67 % 3 Monate -3,86 % 1 Jahr +258,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die stark von geopolitischen Faktoren und Rüstungsanstrengungen abhängt. Während die hohe Auslastung der Werke und positive Unternehmensprognosen optimistisch stimmen, gibt es Bedenken, dass die Kurse bereits zu hoch sind und politische Unsicherheiten, insbesondere durch Trump, die Entwicklung gefährden könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,52 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rheinmetall hat im dritten Quartal solide Ergebnisse geliefert, die weitgehend den Erwartungen entsprochen haben, und bestätigt damit seinen starken Wachstumstrend vor dem Kapitalmarkttag am 18. November, welcher das Event für Investoren wird. Der Umsatz stieg um 17% im Vergleich zum Vorjahr (unter Ausschluss des zivilen Geschäfts, das im ersten Quartal 2026 veräußert wird) auf 2,78 Milliarden Euro, während das Betriebsergebnis von 360 Millionen Euro die Konsensschätzungen minimal übertraf.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.025 Punkten berechnet und damit 0,1 …

