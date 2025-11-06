    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weniger Bürokratie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pflegekräfte bekommen mehr Befugnisse

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegekräfte erhalten mehr eigenverantwortliche Kompetenzen.
    • Gesetz fördert Attraktivität des Pflegeberufs erheblich.
    • Bürokratische Vorgaben werden reduziert für bessere Versorgung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Dringend benötigte Pflegekräfte bekommen mehr Befugnisse bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten. Der Bundestag beschloss ein Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), das Pflegefachkräften mehr eigenverantwortliche Kompetenzen gibt, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Im Blick stehen etwa das Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz. Kommen sollen auch Entlastungen bei bürokratischen Vorgaben.

    Warken sagte: "Pflegekräfte können viel mehr, als sie bislang dürfen." Die Versorgung müsse auf mehr Schultern verteilt werden, und dabei leisten sie einen unersetzlichen Beitrag. Mehr Befugnisse erhöhten die Attraktivität des Berufs. Unter anderem sollen Pflegefachkräfte künftig bestimmte Behandlungen auch ohne eine ärztliche Diagnose machen können, wenn sie den Bedarf im Rahmen einer pflegerischen Diagnose festgestellt haben. Welche Leistungen dies konkret sind, soll die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens festlegen.

    Umgesetzt werden sollen mit dem Gesetz auch Erleichterungen beim Umfang vorgeschriebener Dokumentationen und Qualitätsprüfungen. Warken sagte: "Jede Minute, die sich eine Pflegekraft nicht mit Bürokratie beschäftigt, ist eine gewonnene Minute für die Versorgung am Menschen."/sam/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weniger Bürokratie Pflegekräfte bekommen mehr Befugnisse Dringend benötigte Pflegekräfte bekommen mehr Befugnisse bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten. Der Bundestag beschloss ein Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), das Pflegefachkräften mehr eigenverantwortliche Kompetenzen …