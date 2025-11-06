AKTIE IM FOKUS
Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt
- Henkel-Aktien steigen um 1,5% auf 72,14 Euro.
- Kurs schwankte, fiel nach starkem Eröffnungshoch.
- Management optimistisch zu Wachstum und Volumina.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.
In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 71,98 auf Tradegate (06. November 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,84 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +4,08 %/+30,45 % bedeutet.
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.
Muss deshalb jetzt das Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach oben ziehen?
Besonders der Konsumbereich hat schlechte Zahlen. Läuft das "grüne" Produktmarketing nicht so richtg?
"Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine rückläufige organische
Umsatzentwicklung von -6,8 Prozent, die vor allem auf eine negative Entwicklung im Bereich
Körperpflege in den Regionen Nordamerika und Europa zurückzuführen war."
Waschen sich Amerikaner und Europäer weniger? - Wasser und Seifenverpackungen einsparen ???