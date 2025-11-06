    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt

    • Henkel-Aktien steigen um 1,5% auf 72,14 Euro.
    • Kurs schwankte, fiel nach starkem Eröffnungshoch.
    • Management optimistisch zu Wachstum und Volumina.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.

    In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 71,98 auf Tradegate (06. November 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,84 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von +4,08 %/+30,45 % bedeutet.




