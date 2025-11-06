BT Group verdient etwas mehr als erwartet - Zusammenarbeit mit Starlink
- BT Group übertrifft Ebitda-Erwartungen mit 2,08 Mrd.
- Umsatz sank um 3% auf 4,9 Mrd. Pfund im Quartal.
- Kooperation mit Starlink für Breitband in ländlichen Gebieten.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im zweiten Geschäftsquartal etwas mehr verdient als erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 2,08 Milliarden Pfund (rund 2,4 Mrd Euro) weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der bereinigte Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden Pfund. Für die Aktie ging es an der Börse in London am Nachmittag um 3,3 Prozent nach oben.
Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.
Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Großbritannien bereitzustellen./err/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BT Group Aktie
Die BT Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,12 auf Tradegate (06. November 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BT Group Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,87 %.
Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 20,65 Mrd..
BT Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +621,15 %/+140,38 % bedeutet.