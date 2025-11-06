BT Group verdient etwas mehr als erwartet - Zusammenarbeit mit Starlink

Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Großbritannien bereitzustellen./err/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BT Group Aktie

Die BT Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,12 auf Tradegate (06. November 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BT Group Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,87 %.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 20,65 Mrd..

BT Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +621,15 %/+140,38 % bedeutet.