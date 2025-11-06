Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) erhöht zum Jahreswechsel doch die Preise - Kurzstreckenticket wird nicht abgeschafft

Köln/Aachen. (ots) - Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) wird die Fahrpreise

für alle, die kein Deutschlandticket haben, entgegen seiner bisherigen

Ankündigung zum 1. Januar 2026 doch erhöhen - und zwar um 1,9 Prozent. Das hat

der Unternehmensbeirat am Donnerstag beschlossen, wie der "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) erfuhr. Ursprünglich war für die ersten fünf

Monate bis Ende Mai 2026 eine Nullrunde geplant. Mit der zum 1. Juli kommenden

Jahres geplanten Fusion des VRS mit dem Aachener Verkehrsverbund (AVV) sollen

die Fahrpreise dann noch einmal steigen. Im Jahresdurchschnitt wird die Erhöhung

4,4 Prozent betragen. Der VRS begründet die Preiserhöhung mit steigenden Kosten

für Personal und Betrieb und mit der Unsicherheit um das Deutschlandticket. Das

wird ab 1. Januar statt bisher 58 dann 63 Euro kosten. Ob das reicht, die

Verluste der Verbünde auszugleichen, sei aber weiterhin unklar, heißt es.



Auch andere Verkehrsverbünde in Deutschland haben bereits Preissteigerungen

angekündigt. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erhöht die Preise ab Januar um

4,9 Prozent. In Hamburg steigen sie um 5,4 und im Großraum Frankfurt beim

Rhein-Main-Verkehrsverbund um 4,8 Prozent. Beim Verkehrsverbund

Berlin-Brandenburg werden es sechs Prozent sein. Nach der Tariffusion des VRS

und des AVV im Juni 2026 wird es im Rheinland beim Bargeldtarif statt bisher 16

nur noch vier Preisstufen geben. Die Kurzstrecke soll wegen der großen Nachfrage

bis Juni 2028 erhalten bleiben. Beide Verbünde wollen die Werbung für das

Digitalticket eezy.NRW verstärken. Es wird eine Preisgarantie enthalten, nach

der keine Fahrt mit dem Digitalfahrschein teurer ist als der Bargeldtarif. Der

monatliche Preis für alle Fahrten wird auf das Preisniveau des

Deutschlandtickets gedeckelt. Die Fusion der beiden Verbünde soll am 12.

Dezember beschlossen werden.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/6152901

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger





