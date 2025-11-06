Moderna - Aktienkurs springt nach oben +9,41 % - 06.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von +9,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,440€, mit einem Plus von +9,41 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Der Kurs der Moderna Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -3,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,29 %. Im Jahr 2025 gab es für Moderna bisher ein Minus von -48,74 %.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,35 % 1 Monat -16,29 % 3 Monate -13,13 % 1 Jahr -58,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Moderna-Aktie, die seit Jahresbeginn um 40 % gefallen ist. Analysten erwarten für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 870 Millionen USD und einen Verlust von 2,18 USD pro Aktie, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz eines hohen Cash-Bestands und der Übertreffung von Analystenerwartungen bleibt die Stimmung negativ, insbesondere nach Rückschlägen im Impfstoffprogramm und enttäuschenden Verkaufszahlen des RSV-Impfstoffs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,51 Mrd. wert.

Reports third quarter revenue of $1.0 billion, GAAP net loss of $(0.2) billion and GAAP EPS of $(0.51)Narrows 2025 projected revenue range to $1.6 - $2.0 billionImproves 2025 expected GAAP operating expenses by $0.7 billion to a range of $5.2 - $5.4 …

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.